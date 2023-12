Wegen Lionel Messi? Weltmeister-Coach Scaloni lässt Zukunft weiter offen

Lionel Scaloni (45) hat die argentinische Nationalmannschaft erst vor wenigen Monaten zum WM-Titel geführt. In der Qualifikation für die kommende Endrunde grüßt die Albiceleste zudem von der Tabellenspitze. Dennoch spielt der Coach scheinbar weiterhin mit dem Gedanken an einen Rücktritt.

"Ich denke immer noch über meine Entscheidung nach. Ich denke ruhig darüber nach, wie alles weitergeht, ob ich neu starten soll oder so etwas", zitierte Transfer-Experte Fabrizio Romano Scaloni auf X (vormals Twitter). "Die Spieler brauchen einen Trainer mit all dem Willen und der Energie auf ihrem Niveau."

Nach dem 1:0-Sieg über Brasilien im November wählte der frühere Profi in Bezug auf seine Zukunft bereits ähnliche Worte. "Argentinien braucht einen Trainer, der die größtmögliche Energie hat und dem es gut geht. Ich muss in mich gehen und anfangen nachzudenken", erklärte Scaloni damals.

Welche Rolle spielt Lionel Messi bei Scalonis Entscheidung?

Laut Romano verriet der Nationaltrainer indes, schon mit Verbandschef Claudio Tapia (56) und Mannschaftskapitän Lionel Messi (36) gesprochen zu haben. Letztgenannter könnte im Übrigen großen Anteil daran haben, dass sich Scaloni momentan überhaupt mit einem möglichen Rücktritt beschäftigt.

Wie The Athletic erfuhr, ist es in der jüngeren Vergangenheit zu vermehrten "Spannungen" zwischen ihm und Messi gekommen. Als es vor dem Match gegen Brasilien zu Tumulten kam, schickte der Superstar seine Teamkameraden beispielsweise zurück in die Kabine, was mit Scaloni nicht abgesprochen war.

Aus dem Lager der Argentinier hörte man schließlich, dass der Trainer auf die Tatsache, bei einer solchen Entscheidung übergangen worden zu sein, überaus verärgert reagierte.

