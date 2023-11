Deutliche Ansage: DFB-Präsident zählt Karim Adeyemi an

DFB-Präsident Bernd Neuendorf kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. "Für mich ist es so, dass man stolz sein sollte, wenn man den Adler auf der Brust tragen darf", sagte Neuendorf in der Halbzeitpause des EM-Qualifikationsspiels der U21 in Paderborn gegen Estland (4:1) bei ProSieben Maxx.

Ähnlich wie Neuendorf, der darauf hinwies, dass die U21 ein guter Platz wäre, um sich zu empfehlen. "Wenn man jetzt in die Mannschaft guckt: David Raum (25) und Florian Wirtz (20) sind U21-Europameister, die den Sprung geschafft haben in die Mannschaft. Das ist vielleicht auch eine vergebene Chance. Ich bedaure das", sagte der 62-Jährige.

Neuendorf lässt weitere Einsätze von Adeyemi beim DFB offen

Adeyemi durchlebt beim BVB derzeit eine schwere Phase. Bereits nach seinem Wechsel von RB Salzburg im Sommer 2022 hatte er mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Nach einer starken Rückserie, in der er mit den Dortmundern nur knapp die deutsche Meisterschaft verpasste, ist der gebürtige Münchener in der bisherigen Saison erneut in einem Formtief (null Tore in 13 Spielen).

Ob Adeyemi seine Chancen auf Einsätze sowohl in der A- als auch bei der Junioren-Nationalmannschaft verbaut hat? Neuendorf dazu: "Es ist schon ein Fingerzeig von ihm: Wie wichtig nimmt er das? Wo legt er die Schwerpunkte?", erklärte der DFB-Präsident und ergänzte: "Es bringt auch nichts, jemanden zu zwingen, hierherzukommen, wenn er dann mit halbem Einsatz und mit wenig Energie hier auftritt. Das hilft auch der Mannschaft nicht." In jedem Fall hält er Adeyemis Entscheidung "für einen Fehler".

Verwendete Quellen

Prosieben