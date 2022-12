Wer beerbt Mbappe? Bellingham und Co. dürfen hoffen

Kylian Mbappe (23) wurde bei der Weltmeisterschaft 2018 zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt. Wer tritt in Katar in die Fußstapfen des amtierenden Weltmeisters?

Die FIFA vergibt seit der Weltmeisterschaft 2006 den Preis des besten jungen Spielers des Turniers. Der Gewinner der Auszeichnung darf nicht älter als 21 Jahre sein. Erster Preisträger war Lukas Podolski.

2010 in Südafrika wurde Thomas Müller zum besten Youngster gewählt. Der damalige Shooting-Star des FC Bayern München wurde in Südafrika zugleich Torschützenkönig. Vier Jahre später ergatterte in Brasilien Paul Pogba die individuelle Auszeichnung, obwohl die französische Nationalmannschaft bereits nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Deutschland ihre Koffer packen musste.

Kylian Mbappe wurde 2018 beim WM-Titel der Franzosen in Russland zum besten Youngster gewählt. Wer beerbt den Superstar von Paris Saint-Germain? Diese Youngsters dürften aktuell die besten Karten haben.

England: Bukayo Saka und Bellingham

Der englischen Nationalmannschaft drücken zwei potentielle Mbappe-Erben den Stempel auf. Jude Bellingham hat sich zum Mittelfeld-Motor der Three Lions gemausert.