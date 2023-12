"Das ist das Problem" - Ex-Bundesliga-Trainer geht Antonio Rüdiger an

Wenige Monate vor Beginn der Heim-EM 2024 steht es nicht gut um die deutsche Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hat einige Sorgenkinder. Geht es nach Ex-Bundesliga-Trainer Markus Babbel ist auch Antonio Rüdiger ein solches. Wenn er Bundestrainer wäre, würde der 30-Jährige keinen Platz in seiner ersten Elf haben.

Was Babbel "skeptisch macht und verzweifeln lässt"

"Eigentlich müsste man ja denken: Wenn einer bei Real Madrid spielt, müsste er ja gesetzt sein", sagte der 51-Jährige am Sonntag in der Sport1-Sendung Doppelpass: "Das ist das, was mich so skeptisch macht und mich verzweifeln lässt."

"Zu Antonio Rüdiger muss man mal die Frage stellen: Wie ist er überhaupt zu Real Madrid gekommen? Das ist er ja nicht, weil er der brillante Fußballer ist, sondern er war beim VfB, bei Rom, bei Chelsea ein Mentalitätsmonster. Das ist, wenn er zur Nationalmannschaft kommt, nicht mehr der Fall. Das ist das Problem", urteilte der 51-Jährige knallhart.

Antonio Rüdiger - Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

"Er meint auf einmal, er hat es nötig"

Babbel warf dem 30-Jährigen vor, er lege seit seinem Wechsel im Sommer 2022 zu den Königlichen eine andere Einstellung an den Tag, wenn er das DFB-Trikot überstreift. "Er meint auf einmal, er hat es nicht nötig, weil er ein Spieler von Real Madrid ist und kann mit 70, 80 Prozent spielen. Dafür ist er aber eben nicht mehr gut genug", kritisierte er: "Er ist an zu vielen Gegentoren beteiligt und bringt die Leistung nicht."

Rüdiger bestritt bislang 66 Länderspiele für das DFB-Team und gilt als unumstrittener Stammspieler, doch in der öffentlichen Wahrnehmung steht der Real-Verteidiger seit langem in der Kritik. Auch Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (55) würde lieber auf eine Innenverteidigung bestehend aus Mats Hummels (34) und Jonathan Tah (27) setzen.

