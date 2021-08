Nationalmannschaft : Xavi traut England WM-Titel zu – Sonder-Lob für 2 Youngsters

Barcelona-Legende Xavi Hernandez (41) traut der englischen Nationalmannschaft bei den Titelkämpfen in Katar 2022 den Gewinn der Weltmeisterschaft zu. Auch dank zwei jungen Spielern, die zuletzt bei der Europameisterschaft glänzten.

England habe bei der EM auf "fantastischem Niveau" gespielt, lobte der legendäre Spielmacher im Interview mit The Times. "Sie haben einen kompletten Kader. Nur wegen der Elfmeter haben sie den Titel verpasst."

Die englische Nationalmannschaft war bei der EURO nach Penalty-Schießen an Italien gescheitert. Laut Xavi hat die junge Mannschaft von Coach Gareth Southgate aber eine große Zukunft vor sich: "Diese Generation ist jung, körperlich stark, aber auch technisch großartig. Mit dieser Spielergruppe werden sie immer konkurrenzfähig sein."

Bei der Winter-WM in Katar könnten die Three Lions die Früchte bereits ernten. "Ich sehe sie absolut als Titelkandidaten" , lobt der Welt- und Europameister ". Sie sind fast am Ziel und ich denke, dass sie eher früher als später diesen Funken Glück haben werden, den man braucht, um Trophäen zu gewinnen."

Besonders angetan zeigt sich der langjährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona von zwei Youngsters der Briten. "Ich war auch sehr beeindruckt von Declan Rice und Kalvin Phillips", so der 41-Jährige." Ich kannte sie nicht so gut, aber sie waren großartig."