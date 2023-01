Zlatan huldigt Messi und attackiert Argentinien - Agüero kontert

"Messi gilt als der beste Spieler der Geschichte, ich war mir sicher, dass er gewinnen würde", erklärt der schwedische Superstar gegenüber ESPN. Allerdings werde Kylian Mbappe "auch noch eine Weltmeisterschaft gewinnen."

Mbappe holte mit der Equipe Tricolore 2018 den Titel in Russland, vier Jahre später schnappte Messi zu. Der siebenmalige Ballon d'Or-Gewinner und seine Mannschaftskollegen feierten ausgelassen, einige wie Keeper Emiliano Martínez konnten sich Seitenhiebe in Richtung der Franzosen nicht verkneifen.

Ibrahimovic schießt gegen Argentinien

Zlatan Ibrahimovic kritisiert das Verhalten einiger Albiceleste-Stars. "Messi hat alles gewonnen und er wird in Erinnerung bleiben, aber der Rest, der sich schlecht benommen hat…Das können wir nicht respektieren", so Ibrakadabra. Wenn man sich so verhalte, "dann gewinnst du nichts mehr."