Vermarktungsmaschinerie soll laufen : Neben Messi, Benzema und Co.: Javier Tebas will mehr Weltstars in LaLiga

Foto: LevanteMedia / Shutterstock.com



Andre Oechsner Die Vermarktungsmaschinerie LaLiga soll trotz Corona-Pandemie schon bald wieder auf Hochtouren laufen. Ligapräsident Javier Tebas hat Großes vor. Am Rande des Weltfußballgipfels spricht er über Lionel Messi und welche Stars noch nach Spanien kommen sollen.

Die Posse um Lionel Messi und den FC Barcelona verursacht im Zuge des rund um das Camp Nou tosenden Präsidentenwahlkampfs wieder und wieder Nachbeben. Auch den Boss der Liga beschäftigt das Thema. "Ich will Messi in der Liga halten", betonte Javier Tebas am Donnerstag im Rahmen des Weltfußballgipfels. Dem nicht genug, machte der LaLiga-Oberste eine große Ankündigung. Er wolle neben Messi auch Jose Mourinho, Pep Guardiola, Jürgen Klopp und Cristiano Ronaldo in der spanischen Fußball-Beletage sehen. Es sei allerdings nicht unbedingt notwendig, Stars dieser Art in der Liga zu haben. "Wir haben die Geschäfte für die nächsten vier Spielzeiten in fast allen Gebieten abgeschlossen", betont Tebas. "Das kann sich etwas auf das Sponsoring auswirken, aber wir haben wirklich hart an der Marke der Liga gearbeitet, und wir würden es nicht merken. Ich hoffe, dass Messi, der der beste Spieler aller Zeiten ist, seine Karriere hier beenden wird."

Foto: Brais Seara / Shutterstock.com