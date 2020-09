FC Barcelona : Nelson Semedo verabschiedet sich von Barça - Verwirrung um Sergino Dest

Josep Maria Bartomeu hatte Nelson Semedo im Zuge des angekündigten Umbruchs beim FC Barcelona als einen von sieben unverkäuflichen Spieler bezeichnet. Diese Worte waren anscheinend Makulatur.

Der Rechtsverteidiger steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League. Die Wolverhampton Wanderers lassen sich den portugiesischen Nationalspieler laut MARCA 35 Millionen Euro plus Boni kosten. MUNDO DEPORTIVO hat eine Ablöse von 30 Millionen plus zehn Millionen mögliche Boni in Erfahrung gebracht.

Semedo, 2017 für 30 Millionen Euro von Benfica Lissabon ins Camp Nou gekommen, verabschiedet sich bereits von den Katalanen. "Vielen Dank, Barcelona, ​​dass du mir den Traum erfüllt hast, dieses Trikot zu tragen", teilte der 26-Jährige mit.