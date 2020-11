Heute Ajax, morgen United? : Neue Bosse: Manchester United denkt an van der Sar und Overmars

Manchester United hat in den vergangenen Jahren Unsummen auf dem Transfermarkt ausgegeben, ein ernsthafter Titelanwärter ist der Rekordmeister aber seit dem Abschied von Trainerlegende Sir Alex Ferguson im Sommer 2013 nicht mehr.

Viele Beobachter sehen ein Problem darin, dass es den Bossen an Fußball-Sachverstand fehlt. Vize-Boss Ed Woodward wird häufig kritisiert. Die United-Eigentümer um den amerikanischen Glazer-Clan wollen angeblich einen Coup landen und gleich zwei Verantwortliche von Ajax Amsterdam ins Old Trafford lotsen.

Wie der DAILY MIRROR in Erfahrung gebracht haben will, sieht man in Sportdirektor Marc Overmars den richtigen Mann für den Job in Manchester.