Arsenal : Neue Hoffnung für Mesut Özil? Mikel Arteta dämpft Erwartungen

Als Mesut Özil im Vorbereitungsspiel gegen Aston Villa plötzlich ein Mandat in der Startelf des FC Arsenal hatte, waren schon sämtliche Szenarien durchgespielt worden. Viel verändern wird sich für den Topverdiener allerdings nicht. Trainer Mikel Arteta mildert die letzten Meldungen ab.

Arteta drückte nach: "Einige sind kompliziert, und natürlich kommen Vereine auf uns zu, die an unseren Spielern interessiert sind. Es ist sehr schwer, den Spielern Einsatzzeiten oder einen Stammplatz zu versprechen."

Bei diesen klaren Aussagen kann man getrost auf den Blick in die Glaskugel verzichten. Arteta behält seine Linie bei Özil also in der neuen Saison bei. Der Star-Spieler war seit dem Corona-Restart nicht mehr von Arteta berücksichtigt worden. Im Kader gegen Fulham fehlte der Deutsche nun erneut.

Die Gunners wollen den ehemaligen DFB-Auswahlspieler zwar gerne von der Payroll entfernen. Özil hatte bei THE ATHLETIC allerdings schon deutlich gemacht, seinen bis 2021 auslaufenden Vertrag erfüllen zu wollen.

"Ich entscheide, wann ich gehe, nicht andere Leute. Ich habe nicht für zwei oder drei Jahre unterschrieben, sondern für vier, und das sollte von allen respektiert werden", sagte Özil.