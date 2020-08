Real Madrid : Neue Leihe von Dani Ceballos: Arsenal will Forderungen nicht erfüllen

Dani Ceballos hat sich beim FC Arsenal zur Stammkraft gemausert. Der Spanier würde gerne bleiben, auch weil ihm bei seinem Stammverein Real Madrid ein Bankplatz droht.

Die Gunners versuchen den Leih-Deal mit den Königlichen zu verlängern, doch beide Parteien sind sich noch nicht einig. Gibt es keine Bewegung, platzt der Deal.

Wie der spanische Radiosender ONDA CERO berichtet, hapert es vor allem an den Finanzen. So soll Arsenal nicht mehr bereit sein, eine Leihgebühr für den Mittelfeldakteur zu zahlen, nachdem man im vergangenen Sommer vier Millionen Euro an Real überwiesen hatte.

Der Verein aus dem Norden Londons sei zudem angeblich nur bereit, Ceballos die Hälfte des Gehalts zu zahlen, das ihm in seinem bis 2023 gültigen Anschlussvertrag bei Real Madrid jährlich garantiert wird.