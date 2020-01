Gerücht Muss Ernesto Valverde (55) Barça nach der Halbfinal-Pleite in der Supercopa de Espana gegen Atletico Madrid verlassen? Die Gerüchteküche brodelt weiter. Auch nachdem Xavi eine sofortige Übernahme ausgeschlagen haben soll.

Beim FC Barcelona herrscht weiter Ungewissheit in der Trainerfrage. Ernesto Valverde steht eigentlich noch bis 2021 unter Vertrag, kann aber per Klausel vorzeitig entlassen werden.

Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu soll Valverde noch in der vergangenen Woche den Rücken gestärkt und ein Verbleib des 55-Jährigen bis zum Saisonende eingeplant haben.

Doch nachdem Sportdirektor Eric Abidal und Geschäftsführer Oscar Grau in den vergangenen Tagen in Katar das Gespräch mit Al Sadd-Coach Xavi Hernandez gesucht haben, brodelt die Gerüchteküche immer heftiger.

Xavi will Barça-Trainer werden, aber nicht mitten in der Saison übernehmen. Die Barça-Legende sieht laut SPORT einen Amtsantritt im Sommer als idealen Weg an, seine Arbeitsmethoden umzusetzen und nötige Kaderveränderungen vorzunehmen.