FC Barcelona : Neuer Barça-Vertrag: Der Stand bei Marc-Andre ter Stegen

Wegen eines geplanten Eingriffs an der Patellasehne wird Marc-Andre ter Stegen den Start in die neue Saison verpassen. Beim FC Barcelona soll er in Zukunft aber weiterhin eine sehr wichtige Stellung einnehmen.

Inmitten der Corona-Pandemie sind die Verhandlungen über eine Verlängerung seines bis 2022 datierten Vertrags allerdings vorerst ausgesetzt. Josep Maria Bartomeu will sich laut SPORT persönlich darum kümmern, dass ter Stegen auch die kommenden Jahre in Barcelona bleibt.

Demnach hatte der umstrittene Präsident eine Forderung von Ronald Koeman abgelehnt. Der neue Barça-Trainer wollte seinen eigenen Staff implementieren und soll unter anderem einen neuen Torwarttrainer gefordert haben.