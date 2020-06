FC Barcelona : Neuer Barça-Vertrag für Lionel Messi: Die Eckdaten



Andre Oechsner

Vor kurzer Zeit soll Lionel Messi sein Wort gegeben haben, den FC Barcelona in diesem Sommer nicht zu verlassen. Daher arbeitet der LaLiga-Tabellenführer an einem neuen Vertrag, zu dem in Spanien erste Details durchgesickert sind.