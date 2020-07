FC Barcelona : Neuer Barça-Youngster: Schafft es Pedri (17) sofort zu Messi und Co.?

Der FC Barcelona hat sich im vergangenen Sommer den talentierten Pedro Gonzalez Lopez, kurz Pedri, gesichert, und ihn erst mal für die noch laufende Saison bei UD Las Palmas belassen. Nach Ablauf der Runde steht der große Schritt ins Camp Nou an, eine Ausleihe ist offenbar kein Thema mehr.

Beim spanischen Zweitligisten UD Las Palmas gehört der erst 17-jährige Pedri längst zu den Leistungsträgern. Drei Tore und sieben Vorlagen sind ihm in der laufenden Saison geglückt. Vertragsgemäß geht es in diesem Sommer erst mal zum FC Barcelona.

Die Blaugrana deckten sich schon im Sommer vorigen Jahres mit Pedris Spielrecht ein und überwiesen im Gegenzug fünf Millionen Euro Ablöse auf die Kanareninsel. Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu freut sich bereits auf die Ankunft des Talents.

"Ich kann es kaum erwarten, Pedri und Trincao hier zu sehen", wird der Vereinspräsident von der SPORT zitiert. Die katalanische Zeitung schließt an, dass an Pedri bereits übermittelt wurde, in der kommenden Spielzeit definitiv nicht ausgeliehen zu werden.