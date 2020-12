FC Bayern : Neuer Bayern-Vertrag? Jerome Boateng ist ganz entspannt

"Ich habe keinen Druck. Ich genieße es momentan, bei Bayern zu spielen, und dann schauen wir, was kommt", erklärte der Ex-Nationalverteidiger laut ESPN. "Wenn der Verein will, dass ich bleibe, will ich auch bleiben. Wenn nicht, habe ich damit kein Problem."

Boateng war 2011 von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt, im vergangenen Sommer gewann er mit dem deutschen Rekordmeister bereits sein zweites Triple. Unter Hansi Flick ist er gesetzt. Er kommt in der neuen Spielzeit bereits auf 15 Einsätze.

Der Halbbruder von Kevin-Prince Boateng dürfte sich im Fall eines Abschieds von den Bayern keine Sorgen um drohende Arbeitslosigkeit machen. Hertha BSC, Paris Saint-Germain oder auch Juventus Turin wurden in jüngerer Vergangenheit als neue Arbeitgeber gehandelt.