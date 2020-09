De Boer neuer Oranje-Trainer : Neuer Bondscoach: Nachfolger für Ronald Koeman gefunden

Via Ausstiegsklausel hatte Ronald Koeman die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Fußballverband beendet und sich anschließend seiner großen Liebe FC Barcelona angeschlossen. Inzwischen hat der KNVB den neuen Bondscoach offiziell vorgestellt.

Die Niederländer waren unter Ronald Koeman ganz dicht dran an dem ersten Titel seit der gewonnen Europameisterschaft 1988. Im Finale der Nations League unterlag die Oranje der Auswahl Portugals allerdings mit 0:1.

Koeman ist nach seinem Übergang zum FC Barcelona inzwischen Geschichte. Der KNVB gab am Mittwochabend die Nachfolge bekannt und bestellt Frank de Boer als neuen hauptverantwortlichen Trainer.

Der 50-Jährige wird sein neues Team schon in Kürze erstmals zusammenrufen. Die Niederlande testet am 7. Oktober gegen Mexiko. Im Anschluss daran kommt es in der Nations League zu den Duellen mit Bosnien-Herzegowina und Italien.

De Boer erhielt einen Vertrag bis nach der Weltmeisterschaft in Katar 2022. Auf Klubebene blickt er auf drei eher durchwachsene Anstellungen zurück.

Bei Atlanta United wurde er nach eineinhalb Jahre aufgrund seiner Erfolglosigkeit entlassen. Bei Crystal Palace hielt sich de Boer zuvor lediglich fünf Spiele im Amt und bei Inter Mailand war ebenfalls nach gerade mal drei Monaten Schluss.