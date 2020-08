FC Barcelona : Neuer Interessent für Emerson - Barça will verkaufen

Dem FC Barcelona ist es natürlich nicht verborgen geblieben, dass Emerson in der Vorsaison mit neun Torbeteiligungen eine starke Runde hingelegt hat.

Da Ausleihen in Spanien lediglich über eine Saison möglich sind und im Anschluss daran neu verhandelt werden müssen, glaubt bei Betis Sevilla keiner mehr so wirklich an einen Verbleib.

Barça hat auf dem Transfermarkt noch was geplant, und möchte es durch etliche Spielerverkäufe möglich machen, Lautaro Martinez doch noch unter Vertrag zu nehmen. In den Emerson-Poker soll sich indes ein neuer Klub eingeklinkt haben.