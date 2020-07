AC Mailand : Neuer Klub für Ex-Barça-Sternchen Alen Halilovic?

Alen Halilovic ist in den vergangenen Jahren ganz schön herumgekommen. Sesshaft wurde das einstige Juwel des FC Barcelona allerdings bei keiner seiner Stationen. Ihm scheint sich eine Tür in Portugal zu öffnen.

Trotz seiner erst 24 Jahre notiert Alen Halilovic bereits acht verschiedene Vereinsdestinationen in seinem Lebenslauf. Vor Kurzem ging es nach einer erneuten Ausleihe zurück zum AC Mailand, den er ohne Perspektive schnellstmöglich verlassen soll.

Der italienische Transfer-Guru Gianluca Di Marzio berichtet, dass Benfica Lissabon "starkes" Interesse an Halilovic signalisiere. An der Algarveküste würde der Kroate mit dem deutschen Nationalspieler Julian Weigl um einen Platz in der Mittelfeldzentrale konkurrieren.

Dem Hype um seine Person wurde Halilovic nur selten gerecht, nachdem er für seinen Jugendklub Dinamo Zagreb schon mit 16 Jahren debütierte und wenig später in der Nationalmannschaft Kroatiens erstmals Spielpraxis sammelte.