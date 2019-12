Nachdem am Donnerstag bereits Benjamin Henrichs mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, scheint der Bundesliga-Spitzenklub sein Repertoire an potenziellen Kräften für rechts hinten erweitert zu haben.

Die BILD bringt als weiteren Kandidaten Joao Cancelo von Manchester City ins Gespräch. Im Januar soll der 25 Jahre alte Portugiese via Leihe an den FCB gebunden werden.

Die Planungen sehen vor allem vor, Joshua Kimmich dauerhaft im zentralen Mittelfeld verorten zu können.

Immerhin 65 Millionen Euro Ablöse zahlte der Englische Meister im Sommer für Cancelo, der unter Pep Guardiola allerdings ziemlich weit von einem Stammplatz entfernt ist.