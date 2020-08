Borussia Dortmund : Neuer Verbal-Angriff: Thomas Meunier legt gegen PSG nach

Gut einen Monat ist es her, dass Thomas Meunier ziemlich ordentlich gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain austeilte. Offenbar hat er sein Aus beim Serienmeister Frankreichs immer noch nicht so wirklich verarbeitet. Es folgt eine erneute Spitze.

"Ich hatte das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Ich mag nicht, wenn gelogen wird", legte Meunier nun erneut nach. Der Nationalspieler offenbarte überdies, dass er mit dem BVB bereits vor dem direkten Königsklassen-Duell im Februar über eine Zusammenarbeit einig war.

Derweil erinnerte sich Meunier an das Achtelfinal-Hinspiel, welches der BVB mit 2:1 gewonnen hatte. "Ich hatte Gänsehaut während des gesamten Champions-League-Spiels. Es war das erste Mal für mich, dass ich in so einem Stadion und vor so einer Atmosphäre gespielt habe", sagte Meunier.

"Hier in Dortmund sind viel mehr Zuschauer, alle standen und schrien. Ich dachte nur: Wow, hier bin ich nächstes Jahr", fügte er an. Beim BVB unterschrieb Meunier einen bis 2024 datierten Vertrag.