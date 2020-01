Dass der FC Bayern sein Arsenal an Rechtsverteidigern erweitern möchte, ist nicht unbedingt neu. In den vorigen Wochen geisterte bereits eine Vielzahl an Namen durch die Gerüchteküche.

Neu in der illustren Runde ist Thomas Meunier. Den defensiven Außenbahnspieler von Paris Saint-Germain bringt die SPORT BILD ins Gespräch.

An der Seine läuft der Vertrag des 28-Jährigen zum Saisonende aus, so dass er laut der Spekulation wohl zu einem vergleichsweise günstigen Preis zu haben wäre.

Denn: Die Bayern präferieren allenfalls eine Leihe bis Saisonende, könnten sich bei einer niedrigen Ablöse aber offenbar umstimmen lassen. Eine endgültige Entscheidung soll dagegen bei Jerome Boateng getroffen worden sein.