Real Madrid : Neuer Vertrag: Dani Carvajal und Real sprechen miteinander

Daniel Carvajal hatte einmal den Wunsch geäußert, seine Karriere ohne Station in der Premier League nicht beenden zu wollen. Daraus wird vorerst nichts. Sein Vertrag bei Real Madrid soll verlängert werden.

Real Madrid muss noch ein paar Wochen ohne Daniel Carvajal auskommen. Der etatmäßige Rechtsverteidiger hatte sich im Heimspiel gegen Valladolid Ende September das Innenband schwer lädiert und muss noch ein bisschen Heilzeit in Anspruch nehmen.

In der Länderspielpause hat der spanische Nationalspieler weiter Zeit zu regenerieren und an seinem Comeback zu arbeiten. Anfang Dezember, wenn Real auswärts gegen Shakhtar Donetsk in der Champions League antritt, könnte Carvajal seine Kader-Rückkehr geben.