Manchester City : Neuer Vertrag für Sergio Agüero? "Muss er sich verdienen"

Sergio Agüero stand am Wochenende erstmals nach langer Verletzungspause wieder für Manchester City auf dem Feld. Momentan ist offen, wie es mit dem Star-Stürmer beim englischen Vizemeister weitergeht. Einen neuen Vertrag müsse er sich erst mal verdienen, sagt Pep Guardiola.

Agüero hatte sich im Juni schwer am Knie verletzt und musste sich daraufhin einer Operation unterziehen. Gegen Arsenal setzte Guardiola Agüero, der auf Anhieb den Weg in die Startelf fand, über eine Stunde ein.

Und weiter: "Wir wissen, was er für uns bedeutet, wir wissen, wie sehr wir ihn schätzen. Aber jetzt muss er wie jeder von uns zeigen, dass wir es verdienen, hier weiterzumachen und gute und siegreiche Spiele spielen."

Pep Guardiola hat nach dem 1:0 von Manchester City über den FC Arsenal die Zukunft von Sergio Agüero offen gelassen. "Das Wichtigste ist, dass Sergio in guter körperlicher Verfassung zurückkommt, seinen Rhythmus findet, sich nicht mehr verletzt und gut spielt", sagte der ManCity-Trainer.

Klub und Trainer werden noch entscheiden, wie es mit Agüero weitergeht. "Wenn er wieder auf seinem Level spielt, dann habe ich keine Zweifel daran, dass er so lange hier Spieler bleibt, bis er entscheidet, zu gehen. Er ist sehr wichtig für uns, die Zuschauer, einfach für jeden", sagte Guardiola.

Schiri-Vorfall: Pep Guardiola schützt Sergio Agüero

Agüero hatte gegen Arsenal körperlichen Kontakt zu Schiedsrichterassistentin Sian Massey-Ellis gesucht – eigentlich ein No-Go. Für Pep Guardiola war die Aktion aber nicht der Rede wert.

Der ManCity-Stürmer protestierte nach einer Einwurfentscheidung und legte dabei seine Hand auf ihre Schulter. Ein Vorgehen, das nicht von jedem Unparteiischen toleriert wird. In diesem Fall blieb es ungeahndet.

Nach dem Spiel darauf angesprochen, spielte ManCitys Trainer Pep Guardiola die Aktion herunter: "Kommt schon, Leute. Sergio ist der netteste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Sucht in anderen Situationen nach Problemen, nicht in dieser."