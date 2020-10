Real Madrid : Neuer Vertrag: Luka Modric flirtet mit Real Madrid

Luka Modric will Real Madrid bis zu seinem Karriereende treu bleiben. Der Kroate hofft auf eine Vertragsverlängerung.

Sein Vertrag bei Real Madrid läuft am Saisonende aus, Luka Modric hat aber nicht vor, das Estadio Santiago Bernabeu dann zu verlassen. Im Gegenteil: Der Weltfußballer von 2018 hofft auf eine Vertragsverlängerung.

"Natürlich möchte ich bei Real Madrid bleiben, aber das hängt nicht nur von mir ab. Es kommt darauf an, was der Verein will und auch auf den Trainer", erklärte Modric gegenüber CADENA COPE.

Modric wechselte 2012 für 30 Millionen Euro von Tottenham zu den Königlichen, gewann seitdem unter anderem viermal die Champions League und zweimal die Meisterschaft.