Real Madrid : Neues Stadion und Kylian Mbappe: Real Madrid hat einiges vor

Gerücht Real Madrid plant für die Zukunft nicht nur mit einem runderneuerten Bernabeu, sondern auch mit Kylian Mbappe in den eigenen Reihen.

Florentino Perez will bei Real Madrid eine neue Ära einleiten. Der geschäftstüchtige Vereinspräsident hat gemäß AS vor, sich mit der Modernisierung des Bernabeu ein Denkmal zu bauen.

600 Millionen Euro soll die Investition in die Real-Spielstätte kosten – mit der Fertigstellung wird 2022 gerechnet.

In den kommenden beiden Jahren will Perez aber nicht nur dem Stadion neues Esprit verliehen. Der 73-Jährige plant überdies die Verpflichtung von Kylian Mbappe. Der aufstrebende Franzose soll im Sommer kommenden Jahres in den Madrider Kader stoßen.