Matheus Fernandes im Visier : Neuzugang für Kovac? AS Monaco an Barça-Juwel dran

Der AS Monaco will sich offenbar mit Matheus Fernandes vom FC Barcelona verstärken. Der brasilianische Mittelfeldspieler soll zunächst ausgeliehen werden.

Matheus Fernandes (22, Vertrag bis 2025) könnte nach seiner ersten Halbserie in der Primera Division zukünftig Spielpraxis in der Ligue 1 erhalten. Laut der Sporttageszeitung SPORT zeigt der AS Monaco Interesse an einer Ausleihe des Barça-Youngsters.

Barça hatte den Südamerikaner im Winter verpflichtet und ihn in der Folge an Real Valladolid verliehen. Beim Klub von Selecao-Legende Ronaldo kam Matheus Fernandes nur auf drei Einsätze in LaLiga.

Beim FC Barcelona schätzt man den Brasilianer aber hoch ein. Daher soll er die Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren. Erst im September werde dann über die Zukunft des Spielers entschieden.