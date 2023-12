England-Rückkehr nach halbem Jahr Wüste? Ruben Neves bezieht Stellung

Ruben Neves will in Saudi-Arabien bleiben - Foto: / Getty Images

Erst im Sommer wechselte Ruben Neves (26) für über 50 Millionen Euro nach Saudi-Arabien. Nur wenige Monate nach seinem Transfer machten sich Gerüchte breit, er könnte Al-Hilal im Winter wieder in Richtung Premier League verlassen. Nun hat sich der Portugiese erstmals zu den Spekulationen geäußert.

Saudi-Arabien hat im vergangenen Sommer zum Transferangriff angesetzt. Zahlreiche Top-Stars verließen Europa und wechselten in die Wüste – einer davon war Ruben Neves. Satte 55 Millionen Euro ließ sich sich Al-Hilal die Dienste des Portugiesen kosten. Bei den Wolverhampton Wanderers war er zuvor Kapitän und Führungsspieler, sogar Barcelona soll an ihm interessiert gewesen sein.

Er wählte letztlich den Weg nach Saudi-Arabien, doch schnell machten sich Gerüchte breit, er sei unzufrieden und wolle den Klub bereits im Winter wieder in Richtung Premier League verlassen. Als mögliches Ziel wurde Newcastle United genannt, das zu 80 Prozent in den Händen des saudi-arabischen Staatsfonds liegt.

Neves deutlich: "Ich werde nicht dahingehen"

Nun hat Neves erstmals selbst zu etwaigen Spekulationen geäußert – und einen baldigen Wechsel ausgeschlossen. "Ich werde nicht dahingehen", so der portugiesische Nationalspieler gegenüber der BBC. Neves weiter: "Ich denke, dass die Gerüchte wegen der Besitzer der Klubs aufkamen und weil ich in England gespielt habe."

Ruben Neves bei der Nationalmannschaft Portugals - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Zudem bekräftigte er, dass er sich bei Al-Hilal wohl fühle. "Es gab tatsächlich vor meinem Transfer Interesse von Newcastle, aber meine Familie und ich sind sehr glücklich hier. Alles läuft hier super für mich und ich möchte hierbleiben."

Abstimmung gegen Premier-League-Wechsel scheiterte

Kürzlich wurde in der Premier League abgestimmt, ob Transfers aus Saudi-Arabien in die englische Eliteliga in der kommenden Wechselperiode verboten werden sollten. Allerdings reichte es nicht für eine Stimmenmehrheit dagegen, sodass die Spieler diesen Weg weiterhin gehen könnten.

Neves wird eigenen Aussagen zufolge somit nicht zurückkehren – zumindest vorerst. Bei Al-Hilal besitzt der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2026. In 19 Spielen kommt er bisher auf zwei Tore und drei Vorlagen.

