"Keine Gespräche": Wechsel von David de Gea zu Newcastle United nicht in Sicht

Newcastle United soll die Idee umtreiben, David de Gea in die Premier League zurückzuholen. Ernsthaftes Interesse daran besteht aber offenbar nicht.

Aufgrund der schweren Verletzung von Nick Pope wurde Newcastle United konkretes Interesse an David de Gea nachgesagt. Umgesetzt wird der Wechsel aber wohl eher nicht.

"Wir haben trotz der Spekulationen, die es gibt, keine Gespräche geführt", stellte Newcastles Trainer Eddie Howe während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen den FC Everton (Donnerstag, 20.30 Uhr) klar. "Wir glauben sehr an Martin Dubravka, ich habe immer eine hohe Meinung von ihm gehabt, er ist ein Top-Torhüter."

David de Gea seit halbem Jahr ohne Verein

Es scheint also darauf hinauszulaufen, dass es zwischen Newcastle und de Gea zu keiner Zusammenarbeit kommen wird. Der 33-Jährige ist nach seinem Aus in diesem Sommer beim Ligakonkurrenten Manchester United ohne Verein. Kolportierte Angebote aus Saudi-Arabien sollen in seinen Planungen keine Relevanz haben.

David de Gea ist seit diesem Sommer vereinslos - Foto: MDI / Shutterstock.com

Newcastles Stammkraft Pope hat sich schwer an der Schulter verletzt und wird in der Folge mindestens vier Monate ausfallen. Die Neuverpflichtung eines Torhüters ist nun aber offenbar kein Thema.

Howe und das Trainerteam vertrauen offensichtlich auf den 34-jährigen Martin Dubravka, der in Newcastle lange Zeit gesetzt war und auf insgesamt 135 Pflichtspieleinsätze für die Magpies kommt.