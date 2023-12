Vereinsloser David de Gea vor Rückkehr in die Premier League?

David de Gea könnte in Newcastle anheuern - Foto: MDI / Shutterstock.com

"Es sieht schlecht aus", hatte Newcastle-Trainer Eddie Howe (46) zur Verletzung seines Keepers Nick Pope gesagt. Der 31-Jährige verletzte sich im Spiel gegen Manchester United (1:0) an der Schulter und muss möglicherweise operiert werden. Zwar ist eine genaue Ausfallzeit noch nicht bekannt, doch mehrere Wochen fällt der Engländer wohl ohnehin aus.

Logisch, dass sich die Magpies daher auf die Suche nach einem adäquaten Ersatz begeben. Zwar hat man mit Loris Karius (30) einen Back-up-Torwart, jedoch ist der Deutsche nicht die erste Wahl in Sachen Pope-Ersatz. Übereinstimmenden Medienberichten aus England zufolge will man daher nachlegen und hat sich auf David de Gea festgelegt.

Saudi-Arabien und Bayern wollten De Gea ebenfalls haben

Der Spanier ist seit letztem Sommer vereinslos, nachdem er sich mit Manchester United nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Zwar hatte er bereits einen Vertrag unterschrieben, doch plötzlich wollte United nachverhandeln und sein Gehalt weiter kürzen. Letztlich trennten sich die Wege nach zwölf gemeinsamen Jahren.

Nick Pope hat sich verletzt

Seitdem ist er auf Vereinssuche, obwohl es an Interessenten nicht gemangelt haben soll. Im Sommer waren unter anderem der FC Bayern als Ersatz für Manuel neuer (37), oder einige Klubs aus Saudi-Arabien am 32-Jährigen interessiert. Auch eine Rückkehr nach Spanien wurde in den letzten Wochen stets als mögliches Szenario genannt.

Wechsel zu Betis Sevilla scheiterte

Mit Betis Sevilla soll De Gea sich sogar einig gewesen sein, doch ein Transfer kam bisher nicht zustande. Den Berichten zufolge könnte er sich einen Wechsel zu Newcastle vorstellen. Immerhin würde er damit zu einer der Top-6-Mannschaften der Premier League wechseln.

Ein mögliches Szenario wäre ein Vertrag bis Saisonende, um kurzfristig auf die Verletzung von Pope zu reagieren und De Gea in jedem Fall Spielzeit bieten zu können.

