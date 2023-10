Nach Tonali-Sperre: Newcastle baggert an 55-Mio-Star, den auch Barça wollte

Newcastle United muss wohl für die kommenden Monate im Mittelfeld umplanen. Sandro Tonali wird Newcastle-Coach Eddie Howe (45) aufgrund des Wett-Skandals für lange Zeit fehlen.

Newcastle weiß nichts von Tonali-Sperre

Italiens Verbandschef Gabriele Gravina hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Tonali wegen umfangreicher Verstöße gegen die Wettregeln für zehn Monate aus dem Verkehr gezogen werde. Am Freitag ließ Howe dann überraschend aufhorchen, und erklärte, dass man bei den Magpies von keiner Sperre wisse, er plane am Samstag gegen Wolverhampton mit Tonali.

Dennoch ist davon auszugehen, dass die Sperre des Italieners Bestand haben und er für die besagten zehn Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Für den Fall plant man, im Januar einen Ersatz zu verpflichten, berichtet die englische The Sun.