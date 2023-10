Victor Boniface und Kalvin Phillips: Newcastle plant Transfer-Doppelpack

Newcastle United will offenbar stark aufrüsten. Wie die englische The Sun berichtet, steht neben Kalvin Phillips von Manchester City auch Leverkusen-Star Victor Boniface auf dem Zettel. Phillips hatte sich erst kürzlich gegenüber Channel 4 über seine mangelnden Einsatzzeiten unter City-Coach Pep Guardiola (52) beschwert.

"Als Fußballer will man immer spielen. Und das ist natürlich auch bei mir der Fall. Ich will mehr Spielminuten, und offenkundig habe ich die in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht bekommen. Also ist das eine Sache, die will", sagte der zentrale Mittelfeldspieler.

ManCity war wohl bereits im Sommer willig, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen, doch der Engländer lehnte ab, wollte sich durchsetzen – bislang ohne Erfolg. Dem Bericht zufolge soll Newcastle-Trainer Eddie Howe (45) großer Fan von Phillips sein und in ihm eine optimale Ergänzung für den Kader sehen.