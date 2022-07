Premier League Zieht es Ex-Bayern-Wunschspieler Hudson-Odoi zu Newcastle United?

Der Flügelspieler des FC Chelsea stand in der Schlussphase der abgelaufenen Saison nicht einmal mehr im Kader der Blues. Achillessehnenprobleme stoppten ihn im Februar dieses Jahres, doch auch nach seiner Genesung fand er unter Trainer Thomas Tuchel keine Berücksichtigung mehr. Ein Wechsel hätte also für Verein und Spieler durchaus seinen Reiz.

Der Name Hudson-Odoi ist vielen deutschen Fußballfans ein Begriff, weil der FC Bayern über mehrere Jahre an einer Verpflichtung interessiert war. Der Engländer galt schon in seiner Jugend als großes Talent, stagnierte in seiner Entwicklung aber zuletzt deutlich, was vor allem an den wenigen Einsätzen und seinen Verletzungen liegt.