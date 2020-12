FC Barcelona : Neymar-Aussagen: Barça-Kandidat Laporta will sich nicht auf Spielchen einlassen

Neymar hatte die Fußballwelt am späten Mittwochabend in helle Aufruhr gebracht. Joan Laporta, der beim FC Barcelona wieder Präsident werden möchte, reagiert auf Nachfrage ausweichend.

Joan Laporta hält es für wenig sinnvoll, auf die Neymar-Ausführungen, er wolle wieder an der Seite von Lionel Messi spielen, einzugehen.

"Seine Worte werden mich nicht beunruhigen. Ich habe Dinge zu sagen, aber ich werde sie nicht sagen, um die Mannschaft nicht zu destabilisieren", sagte Laporta am Donnerstag. Die Mannschaft befinde sich gerade im Aufbau und sollte von nichts erschüttert werden. "Ich werde mich nicht auf dieses Spiel einlassen, in dem ich Namen von Spielern nenne, die kommen könnten", so Laportas deutliches Statement.

Nachdem PSG am Mittwoch mit 3:1 bei Manchester United gewonnen hatte, sorgte Neymar für reichlich Zündstoff in der Branche. "Ich möchte wieder mit ihm spielen und bin mir sicher, dass wir das nächste Saison tun müssen", sagte er über eine Wiedervereinigung mit Lionel Messi.

Laporta ist dabei, Neymars Beitrag zu relativieren. "Es ist normal, dass er das sagt, sie sind Freunde. Das ist normal", meint Laporta. Ich hoffe, Leo kann warten und sich den Vorschlag des neuen Präsidenten von Barcelona anhören."