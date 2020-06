Mit einem Jahr Verspätung? : Neymar: Barça-Wechsel auf 2021 verschoben?

Fußball-Superstar Neymar wird in diesem Sommer nicht zum FC Barcelona zurückkehren. In Frankreich ist schon jetzt die Rede von einer möglichen Einigung im Sommer 2021.

Sportchef Leonardo ist gegenüber dem JOURNAL DU DIMANCHE davon ausgegangen, dass neben Kylian Mbappe auch Neymar Paris Saint-Germain zumindest in diesem Sommer erhalten bleiben wird: "Sie haben beide noch zwei Jahre Vertrag und wir denken darüber nach, was danach mit ihnen passiert."

Diesbezüglich titelte wiederum LE PARISIEN noch im Januar, dass Neymar so glücklich wie noch nie in Paris sei. "Wenn PSG mit uns reden will, hören wir uns an, was sie zu sagen haben", wurde eine anonymisierte Quelle aus Neymars Lager zitiert.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist aber nicht klar, in welchem Stadium sich mögliche Verhandlungen befinden könnten. Neymar verdient jährlich 36,8 Millionen Euro, bei einer Verlängerung müsste PSG wohl noch mal etwas draufpacken.