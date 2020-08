"Ich bleibe" : Neymar bekennt sich zu PSG - neuer Anlauf in der Königsklasse geplant

Neymar (28) hat seine Abschiedswünsche begraben. Zumindest vorerst. Der Südamerikaner verspricht den PSG-Fans seinen Verbleib - und will einen neuen Anlauf im Kampf um die Champions-League-Krone nehmen.

Tage der Entscheidung im Hause Neymar. In Sachen Ausrüster hat sich der brasilianische Superstar auf eine Veränderung festgelegt. 15 Jahre nach Beginn der Zusammenarbeit mit Nike macht Neymar mit dem US-Sportartikel-Riesen Schluss .

Ob die Lage von Barça eine Rolle in Neymars Entscheidungsfindung spielte? Davon ist auszugehen. Die Katalanen befinden sich in der größten Krise seit Jahrzehnten. Die Finanzen sind auf Kante genäht, Neymars Kumpel Lionel Messi will weg, gegen Präsident Josep Maria Bartomeu wurde ein Misstrauensvotum beantragt.

Während die Blaugrana mit 2:8 gegen Bayern München im Champions-League-Halbfinale untergingen, schafften es Neymar und PSG ins Endspiel, wo man sich knapp dem deutschen Rekordmeister (0:1) geschlagen geben musste.

Neymar kündigt an: "Ich will zurück ins Champions-League-Finale"

Neymar weinte nach der Pleite bittere Tränen. Es war der dritte erfolglose Versuch des Südamerikaners mit PSG die Champions League zu gewinnen. Es wird nicht der letzte bleiben. Neymar kündigt an: "Ich will zurück ins Finale."

Neymars Vertrag im Parc des Princes ist noch bis 2022 gültig. Er soll ebenso wie sein kongenialer Sturmpartner Kylian Mbappe verlängern. Im Poker mit Neymar soll es kleine Fortschritte geben.

Den langjährigen Berater des Brasilianers wundert Neymars jüngstes Bekenntnis zu PSG nicht. Wagner Ribeiro erklärte unlängst, sein Ex-Klient sei nicht mehr unzufrieden. Im Gegenteil. "Man kann seine Freude sehen."