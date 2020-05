Wegen Coronakrise : Ex-Neymar-Berater rechnet nicht mit Barça-Rückkehr

Zahlreiche Experten und Spieler, die einmal gemeinsam mit Neymar auf dem Rasen standen, hatten bis zuletzt gehofft, dass der Superstar in diesem Sommer zum FC Barcelona zurückkehren wird. Sein Ex-Berater spricht nun Klartext.

Neymars langjähriger Berater Wagner Ribeiro geht in der Folge nicht davon aus, dass sein Ex-Schützling in diesem Sommer die heraufbeschworene Rückkehr zum FC Barcelona vollziehen wird.

Die Coronakrise fordert ihren Tribut. Vor allem aus wirtschaftlicher Sicht wird sich der Transfermarkt in diesem Sommer stark verändern.

Vor Kurzem hieß es bereits, Paris Saint-Germain habe so oder so kein Interesse daran, Neymar in diesem Sommer abzugeben.

Der Brasilianer verfügt an der Seine noch über ein bis 2022 datiertes Arbeitspapier, das PSG gerne verlängern würde. In den bisherigen Gesprächen konnte allerdings noch kein Verhandlungserfolg erzielt werden.