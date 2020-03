Corona-Pause : Neymar bereitet sich in Brasilien auf den Neustart vor

Die europäische Fußballwelt ist aufgrund des Coronavirus vorübergehend lahmgelegt. Paris Saint-Germains Neymar bereitet sich in seiner Heimat Brasilien auf den Wiederbeginn vor.

Von Neymars Entourage will die SPORT erfahren habe, dass sich der Ausnahmekönner von Paris Saint-Germain in seiner brasilianischen Heimat isoliert und individuell auf den Wiedereintritt in den Spielbetrieb vorbereitet.

Der genaue Aufenthaltsort des 28-Jährigen ist allerdings nicht bekannt. Aktuell hält er sich mit den von PSG an die Hand gegebenen Trainingsplänen fit und wartet darauf, dass sich der Fußball aus der Corona-Warteschleife bewegt.

Zu welchem Zeitpunkt dieses Szenario eintreten wird, ist nach aktuellem Stand nicht abzuschätzen. PSG setzte in dieser Woche zur Sicherung der Gesundheit aller Spieler und Mitarbeiter am Montag den Trainingsbetrieb aus.