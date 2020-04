Paris Saint-Germain : Neymar: Einreiseverbot nach Frankreich?

Mindestens bis 11. Mai gilt in Frankreich die coronabedingte Ausgangssperre. Dies verkündete Emmanuel Macron am Montag in einer TV-Ansprache. Die Grenzen innerhalb und außerhalb der EU sind dicht.

Paris Saint-Germains Neymar befindet sich aktuell in seiner brasilianischen Heimat. Sollte keine besondere Einreisebestimmung erschlossen werden, werde es schwierig, dass Neymar das gleiche Trainingspensum wie seine Teamkollegen absolviert, spekuliert die Fachzeitung SPORT.

LE PARISIEN hält dagegen, berichtet, dass Neymar nicht so lange warten müsse, bis die Ausgangssperre aufgehoben werde.