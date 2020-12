FC Barcelona : "Neymar könnte zu Barça kommen, aber nur kostenlos"

Neymar will wieder zusammen mit Lionel Messi spielen. Das verkündete der Superstar jüngst höchstpersönlich. "Was ich mir am meisten wünsche, ist wieder mit ihm auf dem Feld zu stehen", sagte der Südamerikaner.

Messis Vertrag beim FC Barcelona endet bekanntlich am 30. Juni 2021. Ab Januar 2021 darf er mit anderen Klubs verhandeln und einen Vertrag für die Zeit ab dem 1. Juli 2021 unterzeichnen. Neymar hofft offenbar auf einen ablösefreien Wechsel seines Ex-Weggefährten zu Paris Saint-Germain.

Die zweite Option für eine Wiedervereinigung: Neymar schließt sich zum zweiten Mal Barça an. Die Chancen dafür sind allerdings gering. 2019 wollte der Brasilianer bereits zurück dorthin, wo er bereits von 2013 bis 2017 gewirbelt hatte. PSG und Barcelona wurden sich aber nicht handelseinig.