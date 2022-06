Ligue 1 Neymar über Lionel Messi: "Gibt Spieler, die ihn nicht verstehen"

Lionel Messi hatte während seiner Debütsaison erhebliche Anpassungsprobleme bei Paris Saint-Germain offenbart. Dass es für La Pulga nicht so gut lief, hing laut Neymar auch mit seinen neuen Mitspielern zusammen.

Neymar war bei Paris Saint-Germain einer derjenigen, die sich am meisten über den Wechsel von Lionel Messi gefreut hatten. Die beiden Ausnahmespieler blicken auf gemeinsame Jahre beim FC Barcelona zurück und sind auch freundschaftlich eng miteinander verbunden.

Messi ist in seiner ersten Saison in PSG-Diensten auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Neymar nimmt ihn, wie zuvor schon viele andere seiner Pariser Mitspieler, jedoch für seine durchwachsene Premierensaison in Schutz.

"Leo hat viele Jahre in Barcelona verbracht. Es ist schwierig, sich anzupassen. Es ist schwierig, das Team und die Stadt zu wechseln. Außerdem ist er mit seiner Familie gekommen. Auch die Sprache ist eine andere. Es gibt eine Menge verwirrender Dinge", erklärt Neymar im Gespräch mit Canal+.