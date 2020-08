Nach Bayern-Spiel : Neymar mit emotionaler Botschaft - Vertrags-Gespräche mit PSG

Nach der Niederlage in der Champions League vergoss Neymar bittere Tränen. Wie heute Usus wollte er dem Sieger online gratulieren. Nur ist dem Superstar von Paris Saint-Germain dabei ein Missgeschick unterlaufen.

Seine Leistung im Endspiel der Champions League, das mit 1:0 an den FC Bayern ging, war einem Superstar unwürdig. Immerhin wollte Neymar nach der Partie ein fairer Sportsmann sein und dem Gegner zum Triple gratulieren.

"Parabens ao Bayer", "Glückwunsch an Bayer", schrieb der Brasilianer also. Letztlich ein "N" zu wenig, so dass der Spott gegenüber dem während des Spiels blass gebliebenen Ausnahmespieler von Paris Saint-Germain groß war.

Frotzelnd meldete sich der spanische Twitter-Account von Bayer Leverkusen: "Keine Ahnung, warum du uns gratulierst, wir sind doch noch in Ferien. Aber dennoch, danke."