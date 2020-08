Real Madrid : Neymar oder Kylian Mbappe: Welchen Star Ronaldo zu Real holen würde

Der ehemalige Weltklasse-Fußballer Ronaldo sollte sich in die Lage des Präsidenten von Real Madrid versetzen und wurde anschließend vor die Wahl gestellt: Lieber Neymar oder Kylian Mbappe in den Kader holen?

Neymar oder Kylian Mbappe haben zwar in diesem Jahr erneut nicht die Champions League gewinnen können. Dass die beiden allerdings zu den absoluten Ausnahmekönnern im Fußballbusiness gehören, steht außer Zweifel.

Einer der früher auf demselben Level unterwegs war, ist der ehemalige Real-Madrid-Spieler Ronaldo. Müsste er sich in einer möglichen Funktion als Präsident der Blancos zwischen Neymar und Mbappe entscheiden, würde seine Wahl auf Letzteren fallen.

"Es ist nicht so, dass einer besser ist als der andere, aber wenn man so viel Geld investieren muss, dann sollte man an die Zukunft denken. Der eine ist 28, der andere 21, und deshalb ist es eine klarere Investition", sagte der 2002er-Weltmeister.