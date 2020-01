Der 19-jährige Vinicius kam vor eineinhalb Jahren für 61 Millionen Euro Ablöse und steht in der laufenden Saison bei drei Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen.

"Sie stehen erst am Anfang, stellen aber schon jetzt unter Beweis, dass sie großartigen Qualitäten haben", erklärt Landsmann Neymar bei GLOBOESPORTE.

Sowohl Vinicius Junior als auch Rodrygo gehören zwar noch nicht dem Stammpersonal von Real Madrid an. Die beiden hochambitionierten Brasilianer kommen trotz ihres jungen Alters allerdings regelmäßig zum Einsatz.

Rodrygo kam erst im vorigen Sommer für 45 Mio. die Concha Espina. Der 18-Jährige ist etwas besser in Form und zeigte sich in 16 Partien an starken neun Treffern direkt beteiligt.

