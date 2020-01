Mit 116:103 besiegten die Milwaukee Bucks am Freitagabend in Paris die Charlotte Hornets.

Anwesend in der Pariser Halle war unter anderem eine Delegation von Paris Saint-Germain, die von den beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappe angeführt wurde.

Für Willy Sagnol wird der Ausflug der Pariser Fußballer zum Problem, weil zwei Tage später das Auswärtsspiel gegen den OSC Lille (2:0) angestanden hatte. Der ehemalige Trainer des FC Bayern spricht unter anderem von Unprofessionalität.

"Das Erste, was ein Top-Athlet tun muss, ist schlafen. Sie haben das Recht, zu tun, was sie wollen, aber das läuft schon sieben Jahre so und Leute wie Verratti können gerade einmal eine Stunde spielen", echauffiert sich Sagnol beim Radiosender RMC.