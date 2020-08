Nach Last-Minute-Sieg : Neymar und Kylian Mbappe: PSG-Boss mit klarer Ansage

Paris Saint-Germain hat es geschafft. Der steinreiche Scheich-Klub steht erstmals seit 1995 im Halbfinale der Champions League. Gegen Außenseiter Atalanta Bergamo musste Cheftrainer Thomas Tuchel aber bis in die letzten Minuten zittern.

Die Italiener waren in der 26. Spielminute durch Mario Pasalic in Führung gegangen, Paris Saint-Germain rannte in der Folge erfolglos an. Erst in der 90. Spielminute schaffte Marquinhos den Ausgleich.

In der Nachspielzeit (90. +3) war es dann der eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting, der den 2:1-Sieg für den französischen Dauerchampion sicherstellte.