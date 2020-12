Paris Saint-Germain : "Neymar wollte Messi bereits im vergangenen Sommer zu PSG holen"

In der vergangenen Woche erklärte PSG-Superstar Neymar, er wünsche sich nichts so sehr, wie wieder mit Lionel Messi zusammenzuspielen. Wohl eine Aufforderung an Messi, 2021 bei PSG zu unterschreiben. Offenbar war es nicht der erste Lockruf.