Paris Saint-Germain : Neymars beste Zeit war bei Barça, sagt Selecao-Coach Tite

Obwohl Neymar auch in dieser Saison Topwerte vorweist, ist er Paris Saint-Germain im Zuge seines Weltrekordwechsels vieles schuldig geblieben. Diesem Umstand ist sich auch Brasiliens Nationaltrainer Tite bewusst.

Summiert man alle Torbeteiligungen Neymars in dieser Saison auf, stehen davon allein in dieser Saison 28 zu Buche.

Wenn der Offensivmann fit ist, ist er zu starken Leistungen imstande, die allerdings durch zahlreiche Verletzungen, vielen Kapriolen außerhalb des Platzes sowie die Ablöse von 222 Millionen Euro an Wert einbüßen.

"Neymars beste Zeit war in Barcelona, als er von links startete und in die Mitte kam", analysiert Brasiliens Nationaltrainer Tite dennoch bei FRANCE FOOTBALL. Genau zu jener Zeit hatte Neymar auch seine beste Phase in der Nationalmannschaft, behauptet Tite.