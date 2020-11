Chelsea : N'Golo Kante: Frank Lampard hatte Gesprächsbedarf

N'Golo Kante (29) befindet sich Medienberichten zufolge auf dem Radar von Real Madrid. Auch Inter Mailand soll sich mit dem französischen Nationalspieler vom FC Chelsea beschäftigen. Frank Lampard will ihn aber nicht verlieren und suchte daher das Gespräch.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der Chelsea-Coach ein persönliches Treffen mit Kante vereinbart. Dabei habe er dem 29-Jährigen versichert, dass er ein Eckpfeiler in seinen Planungen sei.

N'Golo Kante kam in der laufenden Saison bisher in jedem Spiel der Premier League und Champions League zum Einsatz. Sein Vertrag an der Stamford Bridge ist noch bis 2023 gültig.

Quelle: FABRIZIO ROMANO