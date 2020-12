FC Liverpool : "Nicht glücklich bei Liverpool": Landsmann heizt Causa Mohamed Salah an

Zuletzt sorgte Mohamed Salah mit einem Interview für Aufruhr, nun gießt Landsmann Mohamed Aboutreika Öl ins Wechselfeuer. Laut dem ehemaligen ägyptischen Nationalspieler fühlt sich Salah beim FC Liverpool nicht wohl, was in einem Transfer gipfeln könnte.

Braut sich da etwa was zusammen an der Anfield Road? Man wisse nie, was in der Zukunft passieren werde, entgegnete Mohamed Salah der spanischen AS auf die Frage, wie er denn zu einem Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona stehen würde. Seine Zukunft beim FC Liverpool liege in den Händen des Klubs, fügte er wenig später an.

"Er hat mir die Gründe genannt, aber das sind Geheimnisse"

Der frühere ägyptische Nationalspieler Mohamed Aboutreika verschärft die Situation. Der 42-Jährige berichtet von einem Telefonat mit Salah, in dem er davon unterrichtet wurde, dass dieser in Liverpool nicht glücklich sei: "Er hat mir die Gründe genannt, aber das sind Geheimnisse und ich kann darüber in der Öffentlichkeit nicht sprechen."

Tatsächlich war der Groll groß am vergangenen Wochenende. Jürgen Klopp ließ seinen Starspieler beim 7:0 gegen Crystal Palace zunächst auf der Bank. Als Einwechsler schoss sich Salah mit einem Doppelpack sowie einer Torvorlage wenig später den Frust von der Seele.